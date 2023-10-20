Военэксперт назвал российское оружие, аналогов которого нет в НАТО
Российский артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по своим характеристикам, он способен производить до 18 выстрелов в минуту, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, у стран-членов НАТО не существует аналогов российской «Коалиции».
«Коалиция-СВ» однозначно превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по характеристикам. И по дальности, и по точности, и по скорострельности. Назывались цифры, что она может производить до 18 выстрелов в минуту, — раскрыл Леонков.
Он объяснил, что российский комплекс работает автоматизировано и может входить в систему управления тактического звена, как боевая единица. Это позволит самоходной артустановке получать данные о наземной обстановке, селективно выбирать цели и высокоточно по ним «работать», оказывая огневую поддержку сухопутным войскам.