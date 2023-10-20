Военэксперт назвал российское оружие, аналогов которого нет в НАТО

«Коалиция-СВ» однозначно превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по характеристикам. И по дальности, и по точности, и по скорострельности. Назывались цифры, что она может производить до 18 выстрелов в минуту, — раскрыл Леонков.