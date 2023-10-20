Отмечается, что первом этапе в настоящее время наносятся авиаудары, которые в дальнейшем дополнятся сухопутной операцией для уничтожения боевиков и инфраструктуры ХАМАС. В рамках второго этапа ЦАХАЛ планирует продолжать вести бои с более низкой эффективностью для уничтожения «очагов сопротивления».