Армия Израиля запланировала провести операцию в секторе Газа в три этапа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести наземную кампанию против палестинского движения ХАМАС в три этапа, пишет 20 октября издание The Times of Israel.
Отмечается, что первом этапе в настоящее время наносятся авиаудары, которые в дальнейшем дополнятся сухопутной операцией для уничтожения боевиков и инфраструктуры ХАМАС. В рамках второго этапа ЦАХАЛ планирует продолжать вести бои с более низкой эффективностью для уничтожения «очагов сопротивления».
«На третьем этапе будет происходить создание нового режима безопасности в сектор Газа…, а также будет создана новая ситуация в области безопасности для граждан Израиля и жителей вокруг сектора Газа», — приводит издание слова главы минобороны Йоава Галланта.
Острая фаза конфликта между Израилем и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики движения проникли на территорию страны. После этого США выразили прямую поддержку действиям израильских властей, включая массированные бомбардировки сектора Газа.