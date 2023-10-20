Путин увеличил численность Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии на 197 сотрудников. Документ размещен на портале правовой информации.

Из него следует, что предельная штатная численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ установлена в 2297 сотрудников, в их числе 1615 военнослужащих.

В настоящее время в Росгвардии 2100 сотрудников.