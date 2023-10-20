$97.31-0.06102.63-0.28

Путин увеличил численность Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии на 197 сотрудников. Документ размещен на портале правовой информации.

Путин увеличил численность Росгвардии
© ТАСС

Из него следует, что предельная штатная численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ установлена в 2297 сотрудников, в их числе 1615 военнослужащих.

В настоящее время в Росгвардии 2100 сотрудников.

4 августа Путин подписал закон о праве силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН) и организации ведомственной охраны пресекать движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помимо этого, согласно документу, полномочиями по противодействию беспилотникам наделили сотрудников Государственной фельдъегерской службы и военных из спасательных воинских формирований МЧС России.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости