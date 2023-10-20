На Украине заявили о пропаже трети гуманитарной помощи для военных

Украинские воинские части с начала года недополучили треть гуманитарной помощи, направленной военнослужащим. Об этом со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины сообщает ТАСС.

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По данным ведомства, за девять месяцев текущего года было «проверено более девяти тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей».

«Установлено более трех тысяч случаев неподтверждения ее поступления в воинские части», - пояснили в пресс-службе.

Таможенники также отметили, что было составлено 320 протоколов, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

Ранее Бельгия объявила о создании фонда помощи Украине в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов. А Fox News сообщал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет 110,97 млрд долларов. Они были направлены на поддержку Киева в военной, финансовой и гуманитарной сферах.