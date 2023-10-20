На Украине заявили о пропаже трети гуманитарной помощи для военных
Украинские воинские части с начала года недополучили треть гуманитарной помощи, направленной военнослужащим. Об этом со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины сообщает ТАСС.
По данным ведомства, за девять месяцев текущего года было «проверено более девяти тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей».
«Установлено более трех тысяч случаев неподтверждения ее поступления в воинские части», - пояснили в пресс-службе.
Таможенники также отметили, что было составлено 320 протоколов, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.
Ранее Бельгия объявила о создании фонда помощи Украине в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов. А Fox News сообщал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет 110,97 млрд долларов. Они были направлены на поддержку Киева в военной, финансовой и гуманитарной сферах.
При этом Пентагон сформировал специальную группу, которая будет контролировать использование американской помощи на Украине.