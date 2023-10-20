В Германии заявили о продолжении военной помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, лидеры двух стран обсудили "политическую, военную и гуманитарную обстановку на Украине".

"Президент Зеленский проинформировал о последствиях недавних российских атак и поблагодарил правительство ФРГ за военную поддержку, в особенности за усиление украинской системы ПВО в рамках второго зимнего пакета [военной помощи со стороны федеративной республики]", - сообщил Хебештрайт.

"Он [Шольц] заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - продолжал представитель кабмина.

"Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе касательно глобальной поддержки мирного урегулирования [конфликта], и оставаться и впредь в тесном контакте", - заявил Хебештрайт.