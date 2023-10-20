Минобороны рассказало о потерях украинской авиации за неделю

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении за прошедшую неделю 12 украинских самолетов, а также двух вертолетов Ми-8 воздушных сил Украины.

Из 12 самолетов 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25.

Как отмечается, это результат «эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны».

Только в течение последних суток средствам противовоздушной обороны удалось сбить семь украинских самолетов Миг-29.

В минувшую среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за последние сутки пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении. В ведомстве заявили, что группы диверсантов были раскрыты в районах села Подстепное и поселка Пойма.

За 24 часа на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили американскую артиллерийскую систему М777 и две гаубицы Д-30.