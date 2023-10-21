Гагин заявил, что ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта

«По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта наши силы пошли вперёд», — сказал он.

Он также заявил о продвижении на Донецком участке фронта.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что украинские вооружённые силы за последнюю неделю потеряли почти тысячу человек на Купянском направлении, где российская Западная группировка войск отразила 61 контратаку противника.