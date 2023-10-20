В НАТО созвали спецзаседание из-за встречи Путина с Орбаном

Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность из-за встречи президента РФ Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского дипломата. По его словам, из-за этой встречи члены НАТО провели специальное заседание 19 октября.

По данным Bloomberg, члены альянса осудили Орбана и «выразили опасения по поводу безопасности». На внеочередном заседании они обсудили «проблемы, возникшие после встречи» Путина и венгерского премьера.

Агентство отмечает, что это заседание «обнажило растущие разногласия [в НАТО — прим.ред.] по поводу связей Будапешта с Москвой».

Путин и Орбан встретились в Пекине во время форума инициативы «Один пояс — один путь».

После встречи Путин назвал утверждения, что Орбан — пророссийский политик, «ерундой». Он подчеркнул, что Орбан —провенгерский политик, на которого нападают, так как он «имеет мужество отстаивать интересы своего народа».