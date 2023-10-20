В НАТО созвали спецзаседание из-за встречи Путина с Орбаном

СМИ: в НАТО созвали специальное заседание из-за встречи Путина с Орбаном
Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность из-за встречи президента РФ Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского дипломата. По его словам, из-за этой встречи члены НАТО провели специальное заседание 19 октября.
По данным Bloomberg, члены альянса осудили Орбана и «выразили опасения по поводу безопасности». На внеочередном заседании они обсудили «проблемы, возникшие после встречи» Путина и венгерского премьера.
Агентство отмечает, что это заседание «обнажило растущие разногласия [в НАТО — прим.ред.] по поводу связей Будапешта с Москвой».
Путин и Орбан встретились в Пекине во время форума инициативы «Один пояс — один путь».
После встречи Путин назвал утверждения, что Орбан — пророссийский политик, «ерундой». Он подчеркнул, что Орбан —провенгерский политик, на которого нападают, так как он «имеет мужество отстаивать интересы своего народа».
Глава комиссии Рийгикогу (эстонский парламент) по государственной обороне Калев Стойческу заявлял, что Венгрия может стать троянским конем России в ЕС и НАТО, подрывая, в частности, поддержку Украины. Он отмечал, что Венгрия получает от НАТО секретные данные и неизвестно, делится ли она ими с кем-то еще.