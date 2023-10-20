Посол Израиля заявил о ликвидации проникших в страну боевиков ХАМАС

Боевики движения ХАМАС больше не действуют на территории Израиля, заявил ТАСС посол страны в России Александр Бен Цви. По его словам, все они уничтожены.

Да, больше они не действуют на территории Израиля, — сказал Цви.

Он добавил, что израильские власти до окончания боевых действий не планируют заводить дела на официальных лиц, взявших ответственность на себя за нападение на Израиль.

Глава военного ведомства Израиля Йоав Галант ранее сообщил, что на израильскую территорию со стороны сектора Газа во время атаки 7 октября проникли тысячи боевиков палестинского движения ХАМАС. По его словам, проникновение сопровождалось одновременным запуском тысячи ракет.

По подсчетам телеканала i24, сделанным на основании обнародованных данных, речь может идти о трех тысячах человек. За основу взяли сообщения израильского Министерства обороны о возвращении в сектор Газа порядка одной-двух тысяч бойцов ХАМАС, а также об обнаружении тел порядка 1500 представителей движения.