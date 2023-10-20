Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа

"Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников, - сообщил посол. - И поэтому без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято".