Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что израильские власти уже приняли решение о проведении наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в эфире «России 24» израильский дипломат заявил, что вероятность наземной операции в Газе составляет более 50 процентов. Он напомнил, что в стране было объявлено состояние войны, предполагающее и воздушные, и морские, и наземные операции.

«Я бы сказал, что решение [о наземной операции - прим.ред.] принято», - подчеркнул посол.

Он напомнил, что главные цели Израиля - разрушение военных структур ХАМАС и освобождение заложников.

«Без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать», - заключил Бен Цви.

Сроки начала операции он не уточнил.

Источники Bloomberg среди израильских чиновников ранее сообщили, что Израиль решил изменить подход к своей наземной операции в Газе из-за предупреждений США о потерях среди мирных жителей.

В военном руководстве Израиля в итоге заявили, что наземное наступление, вероятно, «будет отличаться от того, что представляет общественность». Оно может начаться позже и продлиться дольше, «разворачиваясь самым неожиданным образом».