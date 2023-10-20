Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС

Один из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хасан Юсеф был арестован в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой израильскую службу безопасности «Шин-Бет» сообщает телеканал CNN.

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По данным издания, официальный представитель ХАМАС на Западном Берегу и член Законодательного совета Палестины Хасан Юсеф был в числе 60 человек, задержанных в ходе рейдов израильских военных.

Его подозревают «в действиях от имени ХАМАС», пояснили в спецслужбе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале операции в секторе Газа.