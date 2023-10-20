Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС

CNN: арестован один из основателей ХАМАС
Один из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хасан Юсеф был арестован в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой израильскую службу безопасности «Шин-Бет» сообщает телеканал CNN.
По данным издания, официальный представитель ХАМАС на Западном Берегу и член Законодательного совета Палестины Хасан Юсеф был в числе 60 человек, задержанных в ходе рейдов израильских военных.
Его подозревают «в действиях от имени ХАМАС», пояснили в спецслужбе.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале операции в секторе Газа.
К 19 октября, на тринадцатый день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС количество жертв с обеих сторон превысило 4600 человек. Израильская армия наносит авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.