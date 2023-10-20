Администрация Байдена скомпрометировала американский спецназ

Белый дом опубликовал фотографию со встречи президента США Джо Байдена с американскими военными в Израиле, на которой видно лица членов элитного подразделения «Дельта». Об этом пишет New York Post.

Фотография была размещена в официальном аккаунте администрации в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). На ней президент Байден пожимает руку члену элитного армейского подразделения по борьбе с терроризмом. Также на снимке видны лица еще трех бойцов «Дельты», которые помогают Израилю в спасении захваченных ХАМАС заложников.

При этом снимок провисел в общем доступе примерно час до того, как «стало известно о проблеме», заявил изданию представитель Белого дома.

«Мы сожалеем об ошибке и любых проблемах, которые она могла вызвать», - заявил он.

Публикация фото вызвала скандал в США. С суждением выступили как пользователи соцсетей, так и журналисты, отмечает «Российская газета».

В частности, журналист Сэм Шумейт назвал публикацию снимка без ретуши «серьезным провалом администрации Байдена». А ветеран армии США и писатель Шон Парнелл предупредил, что такие действия Белого дома ставят под угрозу не только жизни бойцов элитного подразделения, но и делают целью для атаки членов их семей.

Влиятельный аккаунт, поддерживающий бывшего президента США Дональда Трампа, Brick Suit, назвал действия сотрудников администрации «абсолютной некомпетентностью и позором».

«Они обезвредили наш собственный спецназ, который находится в Израиле», - подчеркивается в сообщении.

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль, взяв заложников как из числа военных, так и гражданского населения. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа.