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CNN сообщил об аресте израильскими военными одного из основателей ХАМАС

Один из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хасан Юсеф арестован израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС
© Wikipedia Commons

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК)

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По их данным, Юсеф был арестован в четверг вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов Армии обороны Израиля на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Информации о том, сколько он может пробыть в местах лишения свободы, не приводится.