Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС

По их данным, Юсеф был арестован в четверг вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов Армии обороны Израиля на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Информации о том, сколько он может пробыть в местах лишения свободы, не приводится.