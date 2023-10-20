Боевики палестинского движения ХАМАС могут обладать продвинутым арсеналом вооружений, который они применят в случае начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По его оценке, боевики палестинского движения могут применить подводные дроны или высокоточные управляемые ракеты для нанесения ударов по критически важным объектам инфраструктуры и военным базам еврейского государства. В случае начала наземной операции ЦАХАЛ боевики ХАМАС могут, в частности, попытаться "заманить израильские войска на свою территорию", а затем "нанести неожиданный удар по целям вдали от линии фронта" с применением продвинутых систем, сказал Хинц. Подобную тактику использовала ливанская шиитская организация "Хезболлах" во время войны с Израилем в 2006 году, уточнил эксперт.