На Украине выявили нарушения прав военнообязанных

«Наш офис провел мониторинг 100 процентов ВВК. В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных», — сообщил он.