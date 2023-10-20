Закон об отмене ратификации ДВЗЯИ поступил в Совет Федерации

Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) поступил в Совет Федерации и будет рассмотрен на пленарном заседании 25 октября. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев.

"В Совет Федерации поступил принятый федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ. Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в день, когда Госдума принимала этот закон, на официальном сайте Министерства энергетики США появилось "примечательное сообщение" о том, что Национальное управление ядерной безопасности провело подземный взрыв на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру.

"Мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ. Проведение испытаний 18 октября, то есть в день принятия Госдумой соответствующего решения, является четким и недвусмысленным сигналом для России", - уверен Косачев.

По его словам, это сигнал о том, что "США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом". Также, как полагает политик, это означает, что никакой ратификации ДВЗЯИ в будущем не будет.

"Но с международно-правовой точки зрения американцы допустили просчет. То, что ДВЗЯИ не был ими ратифицирован, еще не означает, что США имеют право проводить такие испытания. США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора", - указала вице-спикер СФ.

Он добавил, что между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели.

"Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде", - заключил Косачев.