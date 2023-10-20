Вице-спикер Совфеда Косачев: США не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность

В Совет Федерации поступил принятый Федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ. Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября.

В день, когда Госдума принимала этот закон, на официальном сайте Министерства энергетики США появилось примечательное сообщение следующего содержания:

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"Национальное управление ядерной безопасности провело подземный взрыв на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру".

Мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ. Проведение испытаний 18 октября, то есть в день принятия принятия Госдумой соответствующего решения, является четким и недвусмысленным сигналом для России. Сигналом о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом. Сигналом о том, что никакой ратификации ДВЗЯИ в будущем не будет.

Но с международно-правовой точки зрения американцы допустили просчет. То, что ДВЗЯИ не был ими ратифицирован, еще не означает, что США имеют право проводить такие испытания.

США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели.

Целью ДВЗЯИ является предотвращение распространения ядерного оружия, процесс ядерного разоружения, международный мир и безопасность (преамбула);

Объектом ДВЗЯИ является обязательство не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1).

Это правило, известное как "Interim Obligation", предусмотрено в статье 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Оно хорошо известно и законодательству США, и американским юристам.

Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде.