Армия Израиля поразила более 100 целей ХАМАС в Газе за ночь

В Армии Израиля заявили, что военные за ночь нанесли удары по более чем 100 целям радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

«За ночь истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем сотне террористических объектов ХАМАС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удары нанесены в том числе по подземному туннелю, складам оружия и десяткам оперативных командных центров.