Мобилизация: последние новости на сегодня 20 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 октября 2023, в материале «Рамблера».

Выдавать удостоверение ветерана боевых действий станут без заявлений

Выдавать участникам специальной военной операции удостоверения ветерана боевых действий без заявлений вскоре сможет Министерство обороны РФ. Приказ вступит в силу 20 ноября, пишет «Парламентская газета».

В документе уточняется, что при отсутствии документов, необходимых для выдачи удостоверения, кадровые службы должны будут связаться с воинской частью, органом военного управления или организацией ВС и получить недостающие сведения.

Более двух тысяч связистов получили награды и знаки отличия за время СВО

За время проведения специальной военной операции на территории Украины более двух тысяч военных связистов были награждены медалями и знаками отличия. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Эти данные были раскрыты в честь 104-ой годовщины образования войск связи ВС России.

Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО

Лишать гражданства РФ иностранцев, которые уклоняются от участия в специальной военной операции на Украине, предложил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на видео его выступления на сайте СК РФ.

Он уточнил, что к боевым действиям нужно привлечь как можно больше мигрантов, которые не торопятся идти в армию.