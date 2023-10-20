Нетаньяху посетил границу с сектором Газа и обещал «нанести мощный удар по врагам»

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с бойцами элитной пехотной бригады «Голани», дислоцированными возле границы с сектором Газа, сообщили СМИ.

Нетаньяху заявил, что Израиль направит «все силы» на достижение победы. Он заверил, что военных «поддерживает весь Израиль», страна намерена «нанести мощный удар по врагам, чтобы добиться победы», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

В последние дни израильское руководство провело ряд встреч с солдатами Армии обороны Израиля, дислоцированным вблизи сектора Газа. Военным заявили о неизбежности крупномасштабной наземной операции.