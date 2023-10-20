Спецоперация на Украине 20 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 октября 2023 года.

Рогов сообщил об уничтожении двух танков ВСУ на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки четыре раза попытались атаковать позиции ВС РФ в районе села Новопрокоповка в Запорожской области. Они потеряли два танка и были вынуждены отступить. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На ореховском направлении ВСУ пробовали провести четыре атаки в направлении Новопрокоповки. Все четыре атаки отбиты. За сутки уничтожено два танка противника», — рассказал он.

Рогов также поделился, что армия Украины стала активнее действовать на васильевском направлении.

Российские военные отразили атаки ВСУ на Херсонском направлении

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке Вооруженные силы Украины стали проявлять особую активность на херсонском направлении. Однако Киев не добился там значительных успехов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, противник только за сутки потерял на Херсонском направлении до 40 человек, четыре автомобиля и орудие Д-20. Потери Украины на других направлениях — еще до 820 военнослужащих.

Издание предполагает, что возросшая активность войск Украины связана с желанием Киева доказать США и их союзникам, что вложенные ими средства «пошатнули» Россию. В противном случае все деньги пойдут на помощь Израилю.

МО РФ рассказало об отражении 11 атак ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины за сутки 11 раз атаковали позиции ВС РФ на купянском направлении, но потерпели поражение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.