Группировка Вооруженных сил России "Юг" ликвидировала на Донецком направлении до 50 украинских военных. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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Он уточнил, что военные были уничтожены в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка в Донецкой народной республики. Астафьев также добавил, что ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы "Нота" в Северске и танк в Курдюмовке.

Кроме того, уничтожены две гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика". По его словам, средствами противодействия также были поражены 12 беспилотников. 17 октября Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении до 485 военнослужащих.