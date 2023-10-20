В России создают систему ночного видения для передвижения в зоне СВО

«Сейчас разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов, например, для вывоза раненых с поля боя. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Решение должно быть готово ориентировочно к середине ноября», — передает ТАСС слова Дениса Осломенко. Для разработки новой системы компании дали рекомендации на основе тепловизионных прицелов «Легат».