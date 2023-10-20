Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам «Хезболлах» в Ливане

Военные Израиля нанесли новые удары по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Ливане в ответ на обстрелы с ливанской стороны, атака пришлась в том числе по нескольким наблюдательным постам организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

Также в сообщении говорится об ударах по трем террористам, которые попытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля. Истребители Армии обороны Израиля успешно ликвидировали их, сообщили военные. Ранее Израиль сообщил об уничтожении двух военных постов на территории Ливана после обнаружения террористов, которые пытались запустить противотанковую ракету по Израилю.

«В результате танк ЦАХАЛ уничтожил два военных поста на ливанской территории», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Также израильская армия уведомила о нанесении ударов по военному посту, откуда ранее была выпущена противотанковая ракета в сторону окрестностей города Метула. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.