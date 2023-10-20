Палестина заявила о двух погибших при обстреле церкви в Газе

Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие. <...> Они должны пригнать бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей было раздавлено, — сказал Алексий.