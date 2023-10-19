Военную базу США в Ираке обстреляли из систем «Град»
Военная база США Айн аль-Асад, расположенная на западе Ирака, в четверг, 19 октября, подверглась обстрелу из систем «Град». Об этом пишет новостное агентство Shafaq news со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака.
«Ракеты «Град» нанесли удар по базе Айн аль-Асад на западе Ирака», — пояснил источник.
На территории базы разорвалось несколько ракет. Вместе с тем, о погибших и пострадавших не сообщается. Масштаб разрушений также неизвестен.
По данным агентства, после нападения на базу военные перекрыли район Аль-Багдади и начали проверки.
Напомним, что обстановка на Ближнем Востоке, по мнению экспертов, остается сложной на протяжении многих лет на фоне конфликтов между рядом стран региона.
В октябре 2023 года ситуация значительно осложнилась после начала боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Аналитики полагают, что в ближайшее время возможно обострение других многолетних конфликтов.
Россия, Турция, Египет, международные организации выступают за прекращение огня, решение всех спорных вопросов посредством мирных переговоров.