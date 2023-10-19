Развожаев: штаб ЧФ в Севастополе атаковали в сентябре французской ракетой

«Попросил… передать осколок на родину производителя ракет, чтобы люди во Франции знали правду. Видели, куда летят французские ракеты посреди белого дня — на мирный город и горожан. Чтобы французы знали, кого поддерживает руководство их страны», — отметил губернатор.

По его словам, журналистка телеканала Попсине Анн Одетт «неприятно удивилась», узнав, что ракета является французской. Развожаев добавил, что не знает рассказали ли они о его подарке, но найти на сайте этого сюжета он не смог. При этом ему сообщили, что его показали в онлайн-эфире, но на портале решили не публиковать. На этом фоне губернатор Севастополе выразил надежду, что данные действия свидетельствуют о том, что им стало «стыдно».