Развожаев: штаб ЧФ в Севастополе атаковали в сентябре французской ракетой
Страной-производителем ракеты, которой атаковали в сентябре штаб Черноморского флота в Севастополе, является Франция. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Французская ракета отправляется на родину. Правда, в этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя», — написал он.
Развожаев пояснил, что принял решение подарить осколок ракеты журналистам France 2 сразу, как узнал об их планах приехать, чтобы снять сюжет о последствиях атаки ВСУ на штаб ЧФ.
«Попросил… передать осколок на родину производителя ракет, чтобы люди во Франции знали правду. Видели, куда летят французские ракеты посреди белого дня — на мирный город и горожан. Чтобы французы знали, кого поддерживает руководство их страны», — отметил губернатор.
По его словам, журналистка телеканала Попсине Анн Одетт «неприятно удивилась», узнав, что ракета является французской. Развожаев добавил, что не знает рассказали ли они о его подарке, но найти на сайте этого сюжета он не смог. При этом ему сообщили, что его показали в онлайн-эфире, но на портале решили не публиковать. На этом фоне губернатор Севастополе выразил надежду, что данные действия свидетельствуют о том, что им стало «стыдно».