Посол КНДР: поставки ATACMS Украине ввергнут Европу в пропасть бесконечной войны
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что поставки Вашингтоном ракет ATACMS Киеву могут послужить катализатором бесконечной войны в Европе.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его словам, Украина может использовать это оружие для нанесения ударов по российской территории.
Эта ситуация не окажет помощь скорому завершению украинского конфликта, которое рекламирует Вашингтон, а станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в «пропасть бесконечной войны», считает посол.