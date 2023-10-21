Посол КНДР: поставки ATACMS Украине ввергнут Европу в пропасть бесконечной войны

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что поставки Вашингтоном ракет ATACMS Киеву могут послужить катализатором бесконечной войны в Европе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, Украина может использовать это оружие для нанесения ударов по российской территории.