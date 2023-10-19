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Пентагон: Киев будет применять ATACMS в «пределах территории суверенной Украины»

Представитель Пентагона Патрик Райдер не стал отвечать на вопрос о том, сколько ракет ATACMS США передали украинской армии. Он подчеркнул, что Киев будет применять их только в «пределах территории суверенной Украины».

Пентагон уточнил, по какой территории Киев будет применять ATACMS
© globallookpress.com

Райдер также не стал комментировать возможность повторных поставок этих ракет Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу. Он при этом подчеркнул, что такие поставки не дадут Киеву изменить ситуацию на линию соприкосновения.

СМИ назвали число полученных Киевом ракет ATACMS

По данным The Independent, США передали ВСУ ATACMS с малой дальностью.