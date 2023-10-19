Пентагон уточнил, по какой территории Киев будет применять ATACMS

Представитель Пентагона Патрик Райдер не стал отвечать на вопрос о том, сколько ракет ATACMS США передали украинской армии. Он подчеркнул, что Киев будет применять их только в «пределах территории суверенной Украины».

Райдер также не стал комментировать возможность повторных поставок этих ракет Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу. Он при этом подчеркнул, что такие поставки не дадут Киеву изменить ситуацию на линию соприкосновения.