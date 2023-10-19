Пентагон сообщил о возможной ракетной атаке из Йемена по Израилю

«Экипаж эсминца Carney, находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене. <...> Мы не можем точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена, направились на север вдоль Красного моря потенциально к целям в Израиле», — заявил он.