Пентагон сообщил о возможной ракетной атаке из Йемена по Израилю
Эсминец ВМС США USS Carney совершил перехват нескольких ракет у побережья Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
Согласно имеющейся информации, ракеты были выпущены йеменскими повстанцами-хуситами. При этом цель этих ракет на данный момент остаётся неясной — они могли быть нацелены как на территорию Израиля, так и непосредственно на USS Carney.
Позже пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер уточнил, что Carney перехватил три ракеты, а также несколько БПЛА. По его словам, целью данной атаки потенциально могла быть территория Израиля.
«Экипаж эсминца Carney, находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене. <...> Мы не можем точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена, направились на север вдоль Красного моря потенциально к целям в Израиле», — заявил он.
Напомним, что USS Carney был направлен в зону палестино-израильского конфликта для обеспечения морской безопасности. Ранее он прошёл через Суэцкий канал.