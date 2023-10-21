Над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: российские силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Воронежской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Воронежской области.
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, 21 октября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью.