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Минобороны: российские силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Воронежской области.

Над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник
© РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, 21 октября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью.