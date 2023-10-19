Пентагон сообщил о возможной ракетной атаке из Йемена по Израилю

Пентагон: перехваченные эсминцем США ракеты могли быть выпущены по Израилю
Ракеты и БПЛА, перехваченные американским эсминцем USS Carney, могли быть выпущены из Йемена по Израилю, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, которые приводит РИА Новости, эсминец перехватил три крылатые ракеты и несколько БПЛА.
Он отметил, что ракеты и беспилотники, возможно, направлялись в сторону территории Израиля.
Ранее сообщалось, что корабль ВМС США USS Carney, который находится у побережья Йемена, перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами.