Пентагон сообщил о возможной ракетной атаке из Йемена по Израилю

Ракеты и БПЛА, перехваченные американским эсминцем USS Carney, могли быть выпущены из Йемена по Израилю, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, эсминец перехватил три крылатые ракеты и несколько БПЛА.

Он отметил, что ракеты и беспилотники, возможно, направлялись в сторону территории Израиля.