США передадут Израилю снаряды для Украины

Министерство обороны США может отправить Израилю боеприпасы, которые изначально должны были быть отправлены Украине . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Согласно утверждению источника, такой информацией поделились чиновники из Израиля. Отмечается, что речь идёт о «десятках тысяч 155-мм артиллерийских снарядов». При этом официальные лица из США заявляют, что подобное решение не должно оказать заметное влияние на боевую эффективность ВСУ.