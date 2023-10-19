США передадут Израилю снаряды для Украины

США могут отдать Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
Министерство обороны США может отправить Израилю боеприпасы, которые изначально должны были быть отправлены Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.
Согласно утверждению источника, такой информацией поделились чиновники из Израиля. Отмечается, что речь идёт о «десятках тысяч 155-мм артиллерийских снарядов». При этом официальные лица из США заявляют, что подобное решение не должно оказать заметное влияние на боевую эффективность ВСУ.
Ранее Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь в размере 10 миллиардов долларов.
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