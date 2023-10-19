НАТО усилит патрулирование Балтики

Североатлантический альянс усилит патрулирование Балтийского моря в связи с повреждением подводной инфраструктуры. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В пресс-службе отметили, что новые меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и беспилотников.

Кроме того, в Балтийском море будет развернута флотилия из четырех тральщиков альянса.

Альянс, добавили в пресс-службе, продолжит внимательно следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с Эстонией, Финляндией и Швецией.

Эстония приветствует решение НАТО направить дополнительные патрули в Балтийское море, включая самолеты, дроны и корабли, подчеркнул министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур пояснил, в свою очередь, что этот шаг «не означает увеличения военной угрозы». По его мнению, он лишь подтверждает крепкие союзнические отношения и тот факт, что НАТО считает безопасность критически важной инфраструктуры очень важной.