НАТО усилит патрулирование Балтики после ЧП на Balticconnector

Североатлантический альянс решил усилить патрулирование акватории Балтийского моря после аварии на газопроводе Balticconnector, говорится в заявлении на сайте блока в четверг. Усиленные меры будут включать патрулирование морскими и воздушными силами. Альянс будет использовать самолеты, беспилотники и минные охотники. В НАТО отметили, что внимательно следят за ситуацией и остаются в тесном контакте с Эстонией и Финляндией, между которыми проложен газопровод. Газопровод перекрыли в ночь на 8 октября из-за подозрений на утечку. Операторы из Эстонии и Финляндии зафиксировали необычное падение давления в магистрали, сообщает «Радиоточка НСН».