США вернут Израилю две системы «Железный купол»

Соединенные Штаты собираются отправить Израилю две системы противоракетной обороны «Железный купол» в рамках договоренности обратного лизинга. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, передача систем может произойти в ближайшие дни.

Автор статьи отметил, что Вашингтон уже передал Тель-Авиву партию боеприпасов, в том числе для «Железного купола», и пообещал продолжить поставки.

Напомним, что 7 октября начался конфликт между Израилем и Палестиной. Движение ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по израильским населенным пунктам. Системы ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» не смогли отразить атаку.

Армия обороны Израиля нанесла в ответ ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.