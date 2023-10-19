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США вернут Израилю две системы «Железный купол»

Соединенные Штаты собираются отправить Израилю две системы противоракетной обороны «Железный купол» в рамках договоренности обратного лизинга. Об этом пишет Reuters.

США вернут Израилю две системы «Железный купол»
© globallookpress.com

По данным агентства, передача систем может произойти в ближайшие дни.

Автор статьи отметил, что Вашингтон уже передал Тель-Авиву партию боеприпасов, в том числе для «Железного купола», и пообещал продолжить поставки.

Напомним, что 7 октября начался конфликт между Израилем и Палестиной. Движение ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по израильским населенным пунктам. Системы ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» не смогли отразить атаку.

Армия обороны Израиля нанесла в ответ ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.

По данным Минздрава Палестины, в период с 7 по 19 октября в секторе Газа погибло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и свыше 1000 женщин. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек.

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