США вернут Израилю две системы «Железный купол»
Соединенные Штаты собираются отправить Израилю две системы противоракетной обороны «Железный купол» в рамках договоренности обратного лизинга. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, передача систем может произойти в ближайшие дни.
Автор статьи отметил, что Вашингтон уже передал Тель-Авиву партию боеприпасов, в том числе для «Железного купола», и пообещал продолжить поставки.
Напомним, что 7 октября начался конфликт между Израилем и Палестиной. Движение ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по израильским населенным пунктам. Системы ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» не смогли отразить атаку.
Армия обороны Израиля нанесла в ответ ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.
По данным Минздрава Палестины, в период с 7 по 19 октября в секторе Газа погибло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и свыше 1000 женщин. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек.