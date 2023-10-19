«Железный купол» пропустил ракету на севере Израиля

Израильская система ПВО «Железный купол» не смогла остановить одну из ракет, которая была выпущена в районе Кирьят-Шмона на севере страны. Об этом сообщает телеканал i24.

Отмечается, что в результате падения ракеты пострадали три человека. В данный момент им оказывается медицинская помощь.

«"Железному куполу" не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля. Врачи скорой помощи и парамедики оказывают помощь трем пострадавшим, получившим ранения в результате обстрела», — сообщает телеканал.

«Железным куполом» называется израильская система ПВО, защищающая страну от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 50 до 200 километров. Она состоит из центра управления и десяти мобильных установок с ракетами-перехватчиками, которые можно перевозить по всей территории страны. Каждая такая установка способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и способна надёжно защитить от обстрела средний город.