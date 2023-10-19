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Министр обороны Израиля: скоро последует приказ войти в сектор Газа

Приказ войти в сектор Газа может последовать в ближайшее время, рассказал глава Минобороны Израиля Йоав Галлант. Об этом пишет Times of Israel.

Министр обороны Израиля: скоро последует приказ войти в сектор Газа
© globallookpress.com

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ поступит», — отметил министр во время поездки в войска.

Командующий южной группировкой ЦАХАЛ Ярон Финкельман также осмотрел подразделения, сосредоточенные у южной границы анклава, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

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В пресс-службе пояснили, что генерал побеседовал с бойцами и командирами, предупредил их о том, что действия в секторе Газа будут долгими и напряженными.

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