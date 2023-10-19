ХАМАС взял ответственность за воздушную атаку с территории Ливана
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» взяли на себя ответственность за ракетную атаку по Израилю с территории Ливана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ХАМАС.
«Отделение бригад "Аль-Кассам" в Ливане объявляет о своей ответственности за пуск залпа из 30 ракет с юга Ливана по западной части Галилеи», — сообщили в военном крыле ХАМАС.
При этом ранее армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана было зафиксировано около 20 запусков ракет. В ответ на это Израильская армия также открыла огонь по месторасположению боевиков ХАМАС.
7 октября боевики ХАМАС совершили массированную атаку на Израиль. В ответ израильские власти объявили о начале ответной операции в секторе Газа.
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