ХАМАС взял ответственность за воздушную атаку с территории Ливана

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» взяли на себя ответственность за ракетную атаку по Израилю с территории Ливана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ХАМАС.

«Отделение бригад "Аль-Кассам" в Ливане объявляет о своей ответственности за пуск залпа из 30 ракет с юга Ливана по западной части Галилеи», — сообщили в военном крыле ХАМАС.

При этом ранее армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана было зафиксировано около 20 запусков ракет. В ответ на это Израильская армия также открыла огонь по месторасположению боевиков ХАМАС.