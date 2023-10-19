В порту Туапсе приостановят движение судов

"21 октября с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с этим в акватории порта закроют движение судов, в том числе маломерных", - говорится в сообщении.