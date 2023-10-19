Названо мощнейшее оружие Российской армии в зоне СВО

«Чтобы этого избежать, она должна подходить под охраной танков и другой техники. Но это раскрывает противнику, что вскоре будет нанесен удар. Поэтому, как правило, "Солнцепеки" действуют в одиночку: они незаметно продвигаются к позициям, наносят удары и тут же уходят», — сообщил эксперт.



«Солнцепек» считается настолько мощным, что американцы уже поднимали вопрос о том, чтобы запретить его и отнести к оружию массового поражения. Потому что ничего подобного в США создать не могут. У них не получается Юрий Кнутов



«Еще одна огнеметная система — "Тосочка". Она уже новее, установлена на шасси, имеет автоматический режим и дальность стрельбы уже порядка 15-20 километров. Я хочу сказать, что эти две системы являются очень крупным и мощным оружием», — заключил Кнутов.