В Армии обороны Израиля сообщили о прилете около 20 ракет из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала прилет 20 ракет с территории Ливана, в ответ открыт артиллерийский огонь, сообщает пресс-служба ВС Израиля в своем Telegram-канале. До этого на севере страны звучали сигналы тревоги.

Было зафиксировано запуски около 20 ракет из Ливана в сторону территории Израиля, — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о нанесении новых ударов по объектам вдоль границы с Ливаном, принадлежащим группировке «Хезболла». В израильской армии атаку назвали ответом за нападение 18 октября. До этого стало известно об аналогичном обстреле противотанковыми ракетами кибуца Манара и района Рош ха-Никра у ливанской границы. Израильские военные ответили огнем в направлении источника стрельбы.

«Хезболла» в частном порядке предупреждала Израиль, что готова открыть второй фронт. Группировка пригрозила сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. У «Хезболлы» гораздо больше возможностей, чем у ХАМАС, заявлял старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Йоэль Гузански.