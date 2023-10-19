Авиация Израиля нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев

Израильские военные нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, несколько боевиков ликвидированы. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Самолет, принадлежащий Армии обороны Израиля, нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в лагере Нур-Шамс. В результате атаки несколько террористов были убиты", - указывается в тексте.

Боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» объявило о ведении боев с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан.

В лагере ведутся ожесточенные бои, израильские военные прибыли туда утром в четверг, они пытаются окружить его, сообщило крыло, передает РИА «Новости».

Между тем палестинский минздрав указал, что не менее пяти палестинцев погибли в ходе нападения на лагерь Нур-Шамс.

Ранее Израиль заявил о задержании 80 подозреваемых в причастности к терроризму в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Из них 63 подозреваемых – это сторонники ХАМАС.

Операция "Железные мечи" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС в секторе Газа не будет иметь равных по своей свирепости. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля, других стран Ближнего Востока и Запада.

Собеседники агентства пояснили, что израильская армия планирует разрушить инфраструктуру сектора Газа даже ценой большого числа жертв среди мирного населения, а также вытеснить палестинцев к границе с Египтом. ЦАХАЛ также намеревается подорвать сеть подземных тоннелей, которые используют боевики ХАМАС для своих операций.

По словам чиновников Израиля, они не имеют четкого представления, что будет после окончания боевых действий. Этим же вопросом серьезно обеспокоено правительство Соединенных Штатов Америки. Аналогичные опасения распространены среди руководства арабских стран.

"У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра", – заявил источник в службе безопасности одной из стран региона.

Один из собеседников СМИ заявил, что под Газой пролегает "подземный город тоннелей, по сравнению с которыми туннели Вьетконга выглядят детской забавой".

В свою очередь, чиновник США усомнился в способности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС, а также в повторном желании оккупировать Газу. Кроме того, он предположил более вероятный сценарий. По его словам, реальнее ликвидировать или взять в плен большее число боевиков, уничтожить тоннели и ракетные заводы.

Правительство США предложило задействовать администрацию Палестины, которая потеряла контроль над Газой из-за захвата ХАМАС власти, рассказал еще один источник СМИ.

Также скептицизм выразил бывший переговорщик США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер. Он заявил, что идея по объединению усилий США, Египта, Саудовской Аравии, ООН и палестинцев и превращении Газы "из тюрьмы под открытым небом во что-то большее, намного лучшее больше подходит для далекой-далекой галактики, а не для планеты Земля".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по главе военного отделения палестинских «Комитетов народного сопротивления» в городе Рафах в секторе Газа Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По его данным, удар был нанесен израильскими истребителями на основе полученных разведывательных данных. Кроме того, нанесен «точный авиаудар» по более чем десяти бойцам подразделения палестинского движения ХАМАС «Нохба».

14 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководившего нападением на Израиль командира ХАМАС Али Кади.

Израилю необходимо прежде всего уничтожить структуры ХАМАС и других группировок, которые находятся в секторе Газа и которые он считает террористическими, заявил в беседе с NEWS.ru посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, только после этого можно будет решать, что делать с этой территорией по окончании боевых действий.

Без этого у нас не будет спокойной границы. Иначе всё будет продолжаться, а этого никто не хочет. В Газе не должно остаться никаких террористических структур. Вот и все. Надо начинать с этого. Потом решать дальнейшие вопросы, — подчеркнул Бен Цви.

Комментируя прогнозы некоторых экспертов о том, что на демократических выборах в Газе, скорее всего, опять победит ХАМАС, посол добавил, что жителям сектора необходимо предложить альтернативу.

То, что Махмуд Аббас и другие палестинские лидеры не могут взять Газу под контроль, это уже другой вопрос. Это не наш вопрос, — заключил посол.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников Израиля, у властей еврейского государства пока нет представления о том, что делать с сектором Газа после окончания войны. По информации агентства, сосредоточиться на послевоенном плане для сектора Газа в ходе поездки в Израиль призывали главы Госдепа и Минобороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление бывшего министра обороны Израиля и действующего члена чрезвычайного правительства страны Бени Ганца, что война с ХАМАС продлится несколько месяцев.

Ранее Бени Ганц на похоронах погибшего в ходе боев с ХАМАС главы регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офира Либштайна, заявил, что война с ХАМАС может продлиться месяцы.

«Война на юге, а в случае необходимости и на севере, или где-либо еще, может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда [восстановление] будет завершено, мы победим», - сказал он, уточнив, что цель Израиля не только в том, чтобы победить ХАМАС, но и в том, чтобы пообещать, что «юг станет стопроцентным раем».

Виктор Литовкин отметил, что опасения Бени Ганца вполне оправданы:

«“Хезболлах” с севера уже неоднократно обстреливал Израиль. Неоднократно Израиль наносил ракетные и авиационные удары по позициям “Хезболлах” в Сирии и Ливане. Как вы знаете, недавно Израиль своими ударами полностью вывел из строя международный аэропорт Алеппо, чтобы туда не садились иранские самолеты, чтобы Иран не подбрасывал своих “стражей революции”, не создавал там свою ударную группировку на границе с Израилем».

Вместе с тем, как признался собеседник «Свободной Прессы», насколько Иран готов участвовать в новых боевых действиях, для него остается вопросом:

«Я полагаю, что Иран хочет попугать, делая громкие заявления, - я имею в виду и высказывания руководства Ирана, и аятоллы, что-то грозное сказали в адрес Израиля и министр обороны, и глава министерства иностранных дел. Однако готов ли Иран воевать в действительности - думаю, что нет. Ведь за спиной Израиля стоят Соединенные Штаты, которые могут помочь Израилю нанести удары по ядерным объектам Ирана, а Тегерану это совершенно не нужно».

Дискуссионным, по оценке военного эксперта, является и вопрос по длительности войны:

«На мой взгляд, она не должна продлиться дольше месяца, потому, что и у Израиля и у Палестины на более длительные действия не хватит военного потенциала. Тем более, что Палестине ее соседи, - мусульманские страны Катар, Оман, Бахрейн, - оказывают поддержку только на словах, а на деле ни войска не посылают на защиту, ни боевую технику не предоставляют».