Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев на Западном берегу Иордана

Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба.

© Газета.Ru

По ее информации, удар был нанесен «по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию» в этом лагере. В результате атаки были ликвидированы несколько боевиков, сказано в сообщении.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.