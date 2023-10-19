Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке потенциально может подавить израильскую систему ПВО "Железный купол" массированной ракетной атакой, считают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

"Если "Хезболлах" вступит в конфликт, существует риск, что "Железный купол" будет подавлен ракетным огнем", - отметил в интервью агентству научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (Center of Strategic and International Studies, CSIS) Шаан Шейх. По его словам, "Хезболлах" - это "самая вооруженная негосударственная организация в мире", которая "имеет крупный и разнообразный арсенал неуправляемых ракет, баллистических, зенитных и противотанковых средств".

Согласно оценке профессора политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Александра Даунса, "ракетный арсенал "Хезболлах" превосходит запасы ХАМАС как по качеству, так и по точности", а в случае массированной атаки против еврейского государства "некоторым ракетам" удастся преодолеть израильскую оборону.

Как отмечает агентство, в Вашингтоне обеспокоены возможным вступлением ливанской группировки в конфликт. По данным Bloomberg, даже небольшое снижение доли перехватываемых "Железным куполом" боеприпасов (например, до 80%) приведет к тому, что "гораздо большее их количество" достигнет цели. Сейчас запасы "Хезболлах" оцениваются в 100 тыс. ракет.

В случае эскалации конфликта Израиль сможет использовать не только ПРО "Железный купол", но и "Пращу Давида" (система многоуровневой противоракетной обороны, предназначенная для перехвата ракет большой дальности), а также американские комплексы Patriot, напоминает Bloomberg. Однако, подчеркивает агентство, их применение приведет к еще большим расходам в условиях ограниченности средств - по подсчетам израильского Института исследований национальной безопасности (INSS), каждая ракета "Железного купола" стоит десятки тысяч долларов, в то время как боеприпасы ХАМАС гораздо дешевле.