Шиитские радикалы атаковали базу США в Сирии

«Исламское сопротивление в Ираке объявляет об ответственности за атаку на американские силы у газового месторождения Коноко. Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей», — рассказали в движении.