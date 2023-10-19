СМИ: CША послали сигнал о планах применить силу на Ближнем Востоке

США предупредили Иран о возможном применении силы в конфликте на Ближнем Востоке в случае необходимости. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник в администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон направил ударные группы во главе с авианосцами в Восточное Средиземноморье с целью предостеречь союзников Ирана, таких как ливанское шиитское движение «Хезболла», от вмешательства в противостояние между Израилем и Палестиной.

Кроме того, сигнал направлен и напрямую Ирану, отметил собеседник агентства.

«Мы знаем, что Иран следит за численностью наших сил и его сдерживает наше дополнительное присутствие [в регионе]», - пояснил отставной генерал армии США Фрэнк Маккензи.