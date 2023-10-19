На Украине за неявку в военкомат начали блокировать банковские карты

Украинские военнообязанные, получившие мобилизационную повестку, но не пришедшие в условленное время в военкомат, стали сталкиваться с блокировкой своих банковских карт. Об этом сообщает украинская газета «Страна» со ссылкой на адвоката Владимира Крекотня в своем Telegram-канале.
Согласно информации издания, повестка считается врученной, даже если ее просто бросили в почтовый ящик без личного вручения..
«Это постановление будет незаконным, поскольку, вынесено при отсутствии доказательств нарушения», — отмечает правовой защитник.
Однако в военкоматах это никого не волнует, добавил он.
Официальных комментариев по блокировкам пока не приводилось.
14 октября начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики.
Позднее в Киеве и Киевской области в рамках всеобщей мобилизации начали работать мобильные блокпосты для вручения повесток военнообязанным гражданам.