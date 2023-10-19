Эсминец США перехватил ракеты у побережья Йемена

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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По их сведениям, речь может идти о перехвате двух - трех ракет. Был ли целью хуситов непосредственно USS Carney, пока неизвестно, добавили собеседники CNN.